Глава ОКР Поздняков жестко раскритиковал IBU

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков жестко раскритиковал Международную федерацию биатлона (IBU) за излишний прессинг в отношении отечественных спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, организация сильно выходит за рамки предписаний спортивного арбитража, согласно которому российские атлеты не могут использовать национальную символику на форме.

Чиновник отметил, что Союз биатлонистов России (СБР) вправе бороться за свои права в полном объеме и заявил о готовности оказать необходимое содействие для разрешения этой ситуации.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал показ спринта на чемпионате мира по биатлону.