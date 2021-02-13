Уехавший из России легкоатлет установил юношеский мировой рекорд

16-летний легкоатлет Матвей Волков установил юношеский мировой рекорд по прыжкам с шестом.

Россиянин, получивший спортивное гражданство Белоруссии, на турнире в польском Лодзе преодолел высоту в 5,6 метра. Данный результат стал лучшим на планете для атлетов не старше 18 лет.

Напомним, что Волков получил в Белоруссии вид на жительство в октябре 2020 года.

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