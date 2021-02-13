«Спартак» провел тренировку при -14°С

Московский «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке при -14°С. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

После занятие футболисты согревались горячим чаем, а главный тренер Доменико Тедеско сравнил погодные условия в Подмосковье с теми, что были на первых сборах в Дубае.

Напомним, что после 19 туров спартаковцы занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 35 очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, как в 1994 году бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак спас «Зенит».