«Спартак» провел тренировку при -14°С
Вадим Балканов
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Московский «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке при -14°С. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
После занятие футболисты согревались горячим чаем, а главный тренер Доменико Тедеско сравнил погодные условия в Подмосковье с теми, что были на первых сборах в Дубае.
Напомним, что после 19 туров спартаковцы занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 35 очков.
Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, как в 1994 году бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак спас «Зенит».
После сегодняшней тренировки парни согревались горячим чаем ☕️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021
«Как в Дубае!» (с) Главный ��️ pic.twitter.com/z1LcaYLlUc