Футболист «Лестера» Джастин порвал крестообразную связку колена

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» Джеймс Джастин порвал крестообразную связку колена, передает сайт «лис».

«Для нас это является сокрушительным ударом. В скором времени ему будет сделана операция, после чего начнется курс реабилитации. Мы будем сражаться за него до конца сезона», — сказал наставник команды Брендан Роджерс.



В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место, набрав 43 очка.

Ранее был объявлен лучший тренер января в Английской премьер-лиге.