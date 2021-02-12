Российская конькобежка Голикова выиграла чемпионат мира дистанции 500 метров

В нидерландском Херенвене продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту.

Россиянка Ангелина Голикова выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров. На втором месте расположилась нидерландка Фемке Кок. Замкнула тройку сильнейших Ольга Фаткулина из России.



Россиянки впервые с 1996 года выиграли золото в данной дистанции.



Ранее Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону .