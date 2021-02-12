Хабиб останется действующим чемпионом UFC
Андрей Черников
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов останется действующим чемпионом промоушена.
«Нурмагомедов победил Макгрегора и Порье. Хабиб — мужик, настоящий чемпион. Он заслуживает быть первым. Хабиб остается чемпионом в легком весе», — сказал Уайт на YouTube-канале Complex.
Уайт отметил, что скоро поговорит с Хабибом за ужином.
Ранее Александр Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Алистаром Оверимом.