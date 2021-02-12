Фуркад заявил о готовности поработать в сборной России по биатлону
Андрей Черников
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Экс-биатлонист Симон Фуркад заявил о готовности поработать в сборной России, передает Sport24.
«Это может быть интересным. Думаю, у каждого есть возможность передать свой опыт другой стране. Я еще не получил предложение, но я задумаюсь об этом, когда меня позовут», — сказал Фуркад.
Француз является чемпионом мира 2009 года.
Ранее Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.