Фуркад заявил о готовности поработать в сборной России по биатлону

Экс-биатлонист Симон Фуркад заявил о готовности поработать в сборной России, передает Sport24.

«Это может быть интересным. Думаю, у каждого есть возможность передать свой опыт другой стране. Я еще не получил предложение, но я задумаюсь об этом, когда меня позовут», — сказал Фуркад.



Француз является чемпионом мира 2009 года.

Ранее Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.