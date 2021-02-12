Российского хоккеиста власти Канады не пустили в страну

Российского хоккеиста Михаила Низовкина власти Канады не пустили в страну, где спортсмен должен был выступать в юниорской лиге Квебека, передает «СЭ».

Стоит отметить, что 18-летний Низовкин был выбран клубом «Кейп-Бретон» на импорт-драфте в 2020 году.



Низовкин получил канадскую визу, но власти североамериканской страны отправили его обратно в Россию.

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