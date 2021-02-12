Латыпов доволен своим результатом в спринте на ЧМ по биатлону

Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону.

Напомним, россиянин занял десятое место.



«Получалось держать скорость на всех отметках. На стойке немного не получилось. Смог отогнать посторонние мысли, но немного дернулся, и габарит не прошел. Выжал максимум. Доволен гонкой», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».



Ранее Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.