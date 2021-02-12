Экс-биатлонист Васильев подвел итоги мужского спринта на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги мужского спринта на чемпионате мира по биатлону, передает «Чемпионат.com».

Напомним, лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял десятое место.

«У нас есть шанс только на четырех огневых рубежах. На этих гонках у ребят и у девочек шансы есть. Но для этого надо стрелять ноль, а кроме Матвея Елисеева пока никто так не может», — сказал Латыпов.



Ранее Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.