«Спартак» показал подготовку к матчу с «Динамо» в четырнадцатиградусный мороз

Пресс-служба московского «Спартака» выложила в Twitter видео, на котором футболисты выходят на тренировку на базе в Тарасовке.

«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в »-14», — гласит подпись к ролику.



Подопечные Доменико Тедеско сыграют с бело-голубыми 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России.

Ранее на стадионе «Спартака» начались ремонтные работы.