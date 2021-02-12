«Спартак» показал подготовку к матчу с «Динамо» в четырнадцатиградусный мороз
Андрей Черников
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Пресс-служба московского «Спартака» выложила в Twitter видео, на котором футболисты выходят на тренировку на базе в Тарасовке.
«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в »-14», — гласит подпись к ролику.
Подопечные Доменико Тедеско сыграют с бело-голубыми 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России.
Ранее на стадионе «Спартака» начались ремонтные работы.
�� Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14 ��#КрасноБелыеСборы ���� pic.twitter.com/kI8g9N0WS2— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021