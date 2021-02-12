Хоккеист избил соперника клюшкой во время матча
Антон Борисов
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Хоккеист команды «Большой» Дмитрий Анфиногенов напал на игрока команды «АppolonOff» Александра Дзызаря во время матча на турнире SochiHockeyCup. Видео инцидента опубликовано на странице сочинской команды в Instagram.
Анфиногенов начал наносить удары клюшкой по сопернику. Другой игрок клуба «Большой» Никита Волков подъехал сзади и начал кулаками добивать Дзызаря.
В результате у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Волков и Анфиногенов были изгнаны из турнира.
Ранее появилось видео жесткой драки между хоккеистами Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).