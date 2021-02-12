Хоккеист избил соперника клюшкой во время матча

Хоккеист команды «Большой» Дмитрий Анфиногенов напал на игрока команды «АppolonOff» Александра Дзызаря во время матча на турнире SochiHockeyCup. Видео инцидента опубликовано на странице сочинской команды в Instagram.

Анфиногенов начал наносить удары клюшкой по сопернику. Другой игрок клуба «Большой» Никита Волков подъехал сзади и начал кулаками добивать Дзызаря.

В результате у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Волков и Анфиногенов были изгнаны из турнира.

Ранее появилось видео жесткой драки между хоккеистами Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).