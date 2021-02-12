Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего массажиста клуба и сборной России Михаила Насибова.

«Дядя Миша. Вечная память», — написал капитан красно-синих в Instagram.

Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР и в сборной Советского Союза по вольной борьбе. С 1979 года он входил в тренерский штаб национальных команд СССР, СНГ и России по футболу. В сборной страны он работал до 2016 года.

Ранее о смерти специалиста сообщила пресс-служба ЦСКА.