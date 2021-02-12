Музыка Чайковского может заменить гимн России на ЧМ по фигурному катанию

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация одобрила музыкальный фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира в Стокгольме.

Функционер отметил, что организация уже предложила вариант Международному союзу конькобежцев (ISU).

«ФФККР, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Глава ФФККР также сообщил, что официальное название российской команды на турнире будет звучать как FSFR (Figure skating federation of Russia).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено использовать государственную символику.

Ранее Тарасова высказалась о выборе музыки Чайковского для награждения конькобежцев.