РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова»

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились о финансировании «Тамбова», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, речь идет о 300 млн рублей. Денег должно хватить, чтобы команда смогла доиграть сезон и не обанкротилась.

Перед руководством команды поставлена задача в ближайшее время реструктуризировать долги, сократив их с 550 млн рублей до хотя бы 250 млн рублей. Клуб уже договорился с заимодателями и рядом поставщиков о сокращении задолженности.

Отмечается, что футболисты должны согласиться на уступки и получить минимум половину долгов или отказаться, после чего клуб обанкротится. Если игроки примут второе решение, они рискуют остаться без выплат.

В начале февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» через суд намерен взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей.