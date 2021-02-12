«Зенит» разгромил сборную Узбекистана
Анатолий Ильинский
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«Зенит» переиграл в товарищеском матче сборную Узбекистана.
Встреча закончилась со счетом 4:0. У сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой (дубль), Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.
Напомним, что «Зенит» с 41 очком в 19 матчах занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Следом идет ЦСКА, отстающий на 4 очка.
В первом туре после возобновления чемпионата России петербуржцы примут «Ростов». Матч состоится 27 февраля.