Скончался многолетний массажист ЦСКА и сборной России

Бывший массажист футбольного ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушел из жизни. Специалисту было 67 лет.

Об этом проинформировала пресс-служба красно-синих у себя в Twitter-аккаунте.

«Наш клуб понес большую утрату. Накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — отмечается в сообщении клуба.

До ЦСКА Насибов успел поработать в хоккейном «Динамо», Комитете по физической культуре при Совете министров СССР, сборной СССР по вольной борьбе, а также национальных командах СССР, СНГ и России по футболу.

Ранее экс-наставник сборной России раскритиковал Смолова.