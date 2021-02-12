Глава оргкомитета Олимпиады-2020 ушел в отставку на фоне скандала

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2020 в Токио Мори заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с сексистскими высказываниями. Соответствующее заявление он сделал 12 февраля на заседании исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, что 3 февраля чиновник принял участие в очередном заседании оргкомитета Игр-2020, в ходе которого обсуждался вопрос о реформе устава ведомства с целью увеличения в его составе числа женщин до 40%. Сам Мори высказался против данной идеи, аргументировав ее «женской болтливостью». По его мнению, увеличение количества сотрудниц женского пола отрицательно повлияет на время проведения слушаний внутри комитета.

Как итог, данные слова Мори вызвали большой общественный резонанс. Японцы и граждане других стран начали акции протеста, спонсоры Олимпиады выступили с претензиями, а примерно 400 волонтеров решили бойкотировать Игры.

Ранее Олимпиаде в Токио пригрозили бойкотом.