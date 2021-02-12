«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки
Анатолий Ильинский
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Пресс-служба итальянской «Фиорентины» опубликовала фото в Instagram с прошедшей тренировки команды.
В ней принял участие российский форвард Александр Кокорин.
«Работа, работа, работа», — гласит подпись к фотографии.
Напомним, что 29-летний нападающий пополнил «Фиорентину» 27 января. Он подписал контракт до 2024 года.
14 февраля «Фиорентина» примет «Сампдорию» в 22-м туре чемпионата Италии.
Ранее Широков встал на защиту Кокорина.