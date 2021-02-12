Семин выразил опасения по поводу будущего Миранчука
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил опасения по поводу будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, определенное беспокойство у него вызывает нечастое появление 25-летнего хавбека бергамасков на поле.
Семин заявил, что у наставника «Аталанты» Джанпьеро Гасперини существует свое видение, на основании которого он делает тот или иной выбор состава.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 12 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».