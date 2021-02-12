Семин выразил опасения по поводу будущего Миранчука

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил опасения по поводу будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, определенное беспокойство у него вызывает нечастое появление 25-летнего хавбека бергамасков на поле.

Семин заявил, что у наставника «Аталанты» Джанпьеро Гасперини существует свое видение, на основании которого он делает тот или иной выбор состава.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 12 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».