На стадионе «Спартака» начались ремонтные работы
Вадим Балканов
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На стадионе московского «Спартака» начались ремонтные работы по смене названия арены. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, установка на крыше стадиона будет возведена к первому домашнему матчу 2021 года против казанского «Рубина», который состоится 28 февраля.
По данным о закупке банка, начальная цена контракта на демонтаж, изготовдение и установку новой крышной конструкции составила ₽10 млн.
Ранее сообщалось, что защитник «Кана» Стив Яго высказался о расистских оскорблениях, полученных после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен».