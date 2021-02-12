На стадионе «Спартака» начались ремонтные работы

На стадионе московского «Спартака» начались ремонтные работы по смене названия арены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, установка на крыше стадиона будет возведена к первому домашнему матчу 2021 года против казанского «Рубина», который состоится 28 февраля.

По данным о закупке банка, начальная цена контракта на демонтаж, изготовдение и установку новой крышной конструкции составила ₽10 млн.

Ранее сообщалось, что защитник «Кана» Стив Яго высказался о расистских оскорблениях, полученных после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен».