Вяльбе прокомментировала решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ
Вадим Балканов
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анаставию Фалееву золота юниорского чемпионата мира после столкновения с чешкой Терезой Берановой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, судьи приняли верное решение, отобрав у россиянки победу.
«Я несколько раз пересматривала этот момент, и было видно, что она не просто один раз случайно дотронулась до лыж, она это сделала два раза. И вот во второй раз она чешку сбила.
Надеюсь, в следующий раз Настя будет умнее и злее», — сказала Вяльбе.
Ранее сообщалось, что Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки