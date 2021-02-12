У гонщика Алонсо выявлен перелом челюсти

У двукратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» Фернандо Алонсо выявлен перелом челюсти. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, в ближайшее время испанец перебазируется в Берн, где пройдет специальное лечение в клинике, специализирующейся на подобных травмах.

Напомним, что в 2021 году Алонсо будет выступать в скудерии «Альпин» после двух лет вне «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что руководство «Формулы-1» отказалось от радуги на болидах в следующем сезоне.