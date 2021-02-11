Глава UFC Уайт не планирует лишать Хабиба титула чемпиона
Виктория Алексеева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не планирует пока лишать российского бойца Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона организации в легком весе.
Об этом в своем Twitter информирует журналист Аарон Бронштетер. Согласно его заявлению, в скором времени Уайт хочет провести переговоры с Нурмагомедовым в Вегасе.
Стоит отметить, что Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры осенью 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. С тех пор он несколько раз заявлял, что не намерен возвращаться в октагон.
Ранее сообщалось, что Дацик сравнил Нурмагомедова и Шлеменко.