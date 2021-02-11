UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал поединок между россиянином Магомедом Анкалаевом и украинцем Никитой Крыловым, сообщает пресс-служба промоушена в Twitter.

Бойцы сойдутся в полутяжелой весовой категории. Анкалаев и Крылов подерутся на турнире UFC Vegas 20, который запланирован на 27 февраля.

В последнем своем поединке украинский спортсмен одолел бразильца Джонни Уолкера. Российский спортсмен в своем последнем бою отправил в нокаут представителя Молдавии Иона Куцелабы.

Ранее сообщалось, что Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом.