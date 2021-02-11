Шведская биатлонистка ответила на обвинения украинки в наглости и хамстве

Шведская биатлонистка Ханна Эберг ответила на критику украинки Елены Пидгрушной.

Спортсменки боролись за бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате мира, однако в итоге представительница Швеции обогнала украинку на 0,4 секунды. После финиша Пидгрушная заявила, что соперница подрезала ее.

Эберг заявила, что ей удалось сдержать атаки соперницы.

«Похоже, она была раздражена этим, но я не собиралась уступать ей дорогу просто так. Да, она что-то там кричала. Но я знала, что если я окажусь первой на этом подъеме, то дальше ей будет очень сложно обогнать меня, потому что, когда выпадает так много снега, как сейчас, дальше ехать можно только по лыжне», — цитирует Эберг Aftonbladet.se.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее украинская биатлонистка обвинила шведскую соперницу в наглости и хамстве.