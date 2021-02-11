Шведская биатлонистка ответила на обвинения украинки в наглости и хамстве
Шведская биатлонистка Ханна Эберг ответила на критику украинки Елены Пидгрушной.
Спортсменки боролись за бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате мира, однако в итоге представительница Швеции обогнала украинку на 0,4 секунды. После финиша Пидгрушная заявила, что соперница подрезала ее.
Эберг заявила, что ей удалось сдержать атаки соперницы.
«Похоже, она была раздражена этим, но я не собиралась уступать ей дорогу просто так. Да, она что-то там кричала. Но я знала, что если я окажусь первой на этом подъеме, то дальше ей будет очень сложно обогнать меня, потому что, когда выпадает так много снега, как сейчас, дальше ехать можно только по лыжне», — цитирует Эберг Aftonbladet.se.
Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее украинская биатлонистка обвинила шведскую соперницу в наглости и хамстве.