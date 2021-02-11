Бобровский попал в список вратарей-разочарований на старте сезона НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошел в список вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые стали разочарованием на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составило издание The Hockey News.

В материале отмечается, что от российского игрока ждут более качественных выступлений после провального первого года во «Флориде». Также издание напомнило, что по семилетнему контракту Бобровский получит €70 млн.

«Он пропускает 3,07 шайбы (это слишком много) и отбивает 89,9% бросков (это слишком мало)», — говорится в заметке.

Также в десятку главных разочарований попали Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Мэтт Мюррей («Оттава Сенаторс»), Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Брэйден Холтби («Ванкувер Кэнакс»), Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Джеймс Раймер («Каролина Харрикейнз»).

Ранее сообщалось, что 31 сэйв Бобровского помог «Флориде» одолеть «Детройт Ред Уингз».