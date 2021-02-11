Украинская биатлонистка обвинила шведскую соперницу в наглости и хамстве

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная раскритиковала шведку Ханну Эберг за действия во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в словенском Поклюке.

Спортсменки боролись за бронзовую награду соревнований, однако в итоге представительница Швеции обогнала украинку на 0,4 секунды. После финиша Пидгрушная заявила, что соперница подрезала ее.

«Как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала — так было несколько раз. Это — абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте, я такую наглость и хамство видела впервые», — цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Ранее сообщалось, что норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира.