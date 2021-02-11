Губерниев отреагировал на слова Симона Фуркада о нем

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего биатлониста Симона Фуркада о нем.

Ранее француз заявил, что российский журналист отлично подходит на роль шоумена, который живет биатлоном и дарит эту любовь людям.

«Из французской песни слов не выкинуть!» — написал Губерниев в Telegram.

Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры в марте 2019 года. Он является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, трехкратным призером чемпионатов мира в мужской эстафете, а также обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачете индивидуальных гонок.