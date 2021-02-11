Теннисистка Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2021.

35-летняя спортсменка в матче 1/32 финала турнира уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты и завершилась победой 12-й ракетки мира в трех сетах — 7:5, 2:6, 6:4.

Россиянка совершила две двойные ошибки, оформила пять подач навылет и выиграла 64% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.