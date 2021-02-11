«Севилья» победила «Барселону» в полуфинале Кубка Испании
Вадим Балканов
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В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Севилья» победила «Барселону».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе андалусийцев забитыми мячами отметились Жюль Бунде и Иван Ракитич.
Ответная игра пройдет в столице Каталонии 3 марта.
Ранее сообщалось, что во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Наполи».