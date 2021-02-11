Тренер «Ливерпуля» Клопп вспомнил об ушедшей из жизни матери

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил об ушедшей из жизни в возрасте 81 года матери. Об этом сообщает Schwarzwaelder Bote

«Она значила для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как правоверный христианин я считаю, что сейчас она находится в лучшем мире.

Как только ситуация позволит, мы проведем поминальную церемонию», — сказал Клопп.

Из-за британского штамма коронавируса власти Германии закрыли авиасообщение с Великобританией как минимум до 17 февраля, поэтому наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны матери.

Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов.