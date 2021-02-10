Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выставил на драфт отказов форварда Артема Анисимова, сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман в Twitter.

Согласно регламенту, игрока, выставленного на драфт отказов, может забрать любой клуб НХЛ в течение 24 часов. Если этого не происходит, хоккеиста переводят в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Оттава» занимает последнее, седьмое место в канадском дивизионе. В активе клуба пять очков после 14 матчей.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».