Клуб НХЛ выставил российского игрока на драфт отказов
Антон Борисов
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выставил на драфт отказов форварда Артема Анисимова, сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман в Twitter.
Согласно регламенту, игрока, выставленного на драфт отказов, может забрать любой клуб НХЛ в течение 24 часов. Если этого не происходит, хоккеиста переводят в фарм-клуб.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
«Оттава» занимает последнее, седьмое место в канадском дивизионе. В активе клуба пять очков после 14 матчей.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения во встрече с «Эдмонтон Ойлерз».