Бразильский гранд намерен арендовать Педро Рошу у «Спартака»
Анатолий Ильинский
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Форвард «Спартака» Педро Роша может снова вернуться в Бразилию.
Как информирует Lance, на 26-летнего футболиста положил глаз «Коринтианс». Бразильский клуб намерен взять игрока красно-белых в аренду. Однако самому Роше придется пойти на понижение зарплаты, так как «Коринтианс» не готов платить ему столько же, сколько он зарабатывает в Москве.
Напомним, что Роша пополнил «Спартак» в 2017 году. За красно-белых форвард отыграл 19 матчей, забив один мяч и отдав две результативные передачи.
2020-й Педро провел на правах аренды в бразильском «Фламенго».
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