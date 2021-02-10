Повар Нусрет с ножа покормил Макгрегора золотым стейком

Знаменитый повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae, опубликовал у себя в Instagram-аккаунте видео, на котором показал, как принимает в своем ресторане бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Турок в свойственной себе манере артистично нарезал золотой стейк, попросил ирландца посолить блюдо, а затем ножом положил кусок мяса в рот спортсмену.

«Он любит мой золотой стейк», — подписал публикацию Нусрет.

Напомним, что 24 января Макгрегор был нокаутирован Дастином Порье на UFC 257.

Ранее чемпион Bellator Немков высказался об анонсе Гран-при в полутяжелом весе.