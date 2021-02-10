На ЧМ по биатлону зафиксировали первые случаи заражения COVID-19

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сделала заявление о том, что на чемпионате мира — 2021 зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом.

Мировое первенство пройдет в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Отмечается, что СOVID-19 заразился один из членов сборной Австрии и два представителя СМИ. Имена заболевших пока не разглашаются.

Напомним, что в состав сборной России на этот турнир попали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили, а также Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Ранее в сборной Швеции случилось массовое отравление.