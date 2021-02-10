Чемпион Bellator Немков узнал соперника по первой защите титула

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет первую защиту титула 16 апреля.

Как стало известно на большой пресс-конференции промоушена, соперником отечественного атлета станет экс-чемпион организации Фил Дэвис.

На том же ивенте клетку разделят другие бойцы полутяжелого веса, экс-бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон. Для обоих спортсменов это будет это будет дебют в Bellator.

К слову, обе схватки пойдут в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжелом дивизионе. Незадолго до этого, 9 апреля пройдут два других четвертьфинала Гран-при в этом весе: Кори Андерсон сойдется с Давлетжаном Ягшимурадовым, а экс-чемпион Bellator Райан Бэйдер — с бывшим обладателем пояса UFC Лиоту Мачидой.

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