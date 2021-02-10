Агент лидера «Шахтера» высказался об интересе к игроку из России

Диего Дарнеллес, агент полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, высказался об информации про интерес российских клубов к своему клиенту.

Он заметил, что пока 33-летний бразилец не рассматривает переезд в РПЛ.

«Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь идет не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах — информация не соответствует действительности.

Есть ли вероятность, что футболист окажется в России летом? Вы знаете, что Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов — он очень хочет вернуться на Родину», — цитирует агента «Евро-футбол».

В текущем сезоне-2020/21 бразилец провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

Ранее стала известна дата рассмотрения апелляции на дисквалификацию Тедеско.