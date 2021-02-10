Немков будет защищать титул на Гран-при Bellator за $1 млн

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков проведет бой. который станет первой защитой титула в его дивизионе.

16 апреля россиянин встретится с бывшим чемпионом лиги Филом Дэвисом в рамках Гран-при промоушена. Информация об этом появилась в Twitter Bellator.

Немков и Дэвис проведут поединок на стадии четвертьфинала. Также за выход в полуфинал сразятся Йоэль Ромеро сразится с Энтони Джонсоном, для обоих этот бой будет дебютным в Bellator.

Стоит отметить, что призовой фонд Гран-при составит $1 млн.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе.