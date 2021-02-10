Фуркард лестно отозвался о работе Губерниева

Бывший французский биатлонист Семен Фуркад лестно отозвался о работе российского комментатора Дмитрия Губерниева, передает «Чемпионат.com».

Экс-спортсмен отметил, что биатлон в первую очередь является шоу, а для того, чтобы делать шоу необходим хороший шоумен, и российский комментатор отлично подходит на эту роль.

«Конечно, я не понимаю того, что он говорит в трансляции на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живет биатлоном, дарит эту любовь людям. Людей не обманешь — им это нравится», — заявил Фуркад.

Фуркад завершил профессиональную карьеру по окончании сезона-2018/2019.

Ранее сообщалось, что Губерниев высказался о рекомендации IBU не выкладывать российский флаг в соцсетях.