Названы основные проблемы организации боя между Минеевым и Исмаиловым

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал основные проблемы организации боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, передает Sport24.

Бойцы должны провести бой-реванш. Гаджиев поделился, что устная договоренность о проведении поединка существует, что уже является основанием для анонсирования их встречи, однако существует несколько нюансов.

«Во-первых, я считаю, что Мага этого боя не хочет, и поэтому в любой момент этот бой может сорваться. Вторая причина — сейчас уровень напряжения между этими бойцами настолько высок, что им вообще встречаться нельзя», — заявил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру.