Белорусский футбольный клуб решил расстаться с украинцем по фамилии Путин
Андрей Черников
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Белорусский футбольный клуб «Неман» решил не подписывать контракт с украинским полузащитником Виктором Путиным, передает «РБ Спорт».
Хавбек находился на сборах команды, а также сыграл в трех товарищеских играх.
«Позиция, на которой играет Путин, нам интересна. Почему он в итоге не подошел команде, может объяснить только тренерский штаб», — сказал спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок.
Ранее Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом.