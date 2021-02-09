Белорусский футбольный клуб решил расстаться с украинцем по фамилии Путин

Белорусский футбольный клуб «Неман» решил не подписывать контракт с украинским полузащитником Виктором Путиным, передает «РБ Спорт».

Хавбек находился на сборах команды, а также сыграл в трех товарищеских играх.

«Позиция, на которой играет Путин, нам интересна. Почему он в итоге не подошел команде, может объяснить только тренерский штаб», — сказал спортивный директор «Немана» Дмитрий Коваленок.



Ранее Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом.