Чемпион Игр резко отреагировал на высказывание Журовой о рекомендациях IBU

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал депутата Госдумы Светлану Журову.

Ранее Журова заявила, что рекомендации российским биатлонистам не публиковать в соцсетях флаг страны во время чемпионата мира похожи на русофобию.

«То, что это политический заказ, могут сказать только Журова и Карен Шахназаров. Обмарались с ног до головы везде и продолжаем уже на таком высоком уровне об этом говорить. Журова достала с этим, слушать противно!» — цитирует Тихонова Sport24.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на турнире под флагом страны.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет биатлонистам на размещение флаг России в соцсетях.