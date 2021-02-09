Стала известна дата рассмотрения апелляции на дисквалификацию Тедеско
Антон Борисов
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Российский футбольный союз (РФС) объявил дату рассмотрения апелляции московского «Спартака» на дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско.
«Апелляционный комитет РФС рассмотрит заявление «Спартака» 17 февраля», — приводит слова представителя организации ТАСС.
Немецкий специалист был отстранен на три матчах за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1), который прошел на стадионе «Фишт» 12 декабря.
Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об апелляции «Спартака».