Стала известна дата рассмотрения апелляции на дисквалификацию Тедеско

Российский футбольный союз (РФС) объявил дату рассмотрения апелляции московского «Спартака» на дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско.

«Апелляционный комитет РФС рассмотрит заявление «Спартака» 17 февраля», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Немецкий специалист был отстранен на три матчах за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1), который прошел на стадионе «Фишт» 12 декабря.

Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об апелляции «Спартака».