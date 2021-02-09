НХЛ готова к диалогу с МОК и ИИХФ по вопросу участия игроков в Олимпиаде

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия игроков на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Да, мы намерены взаимодействовать с соответствующими сторонами для обсуждения возможности участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине», — цитирует Дэйли ТАСС.

Летом 2020 года НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) заключили новое коллективное соглашение до конца сезона-2025/26. Согласно документу, хоккеисты североамериканской лиги могут выступить на Играх 2022 и 2026 года при достижении договоренности с МОК.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2022.