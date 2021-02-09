Еще три медработника попали под подозрение по делу о смерти Марадоны

В Аргентине продолжается уголовное дело по делу о смерти экс-футболиста Диего Марадоны, передает Marca.

Отмечается, что в список подозреваемых попали психолог Карлос Диас, а также два медработника Дахиана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон. Они обвиняются в халатности.



Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года.

Ранее аргентинский канал показал последнее прижизненное видео с Марадоной.