Еще три медработника попали под подозрение по делу о смерти Марадоны
Андрей Черников
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В Аргентине продолжается уголовное дело по делу о смерти экс-футболиста Диего Марадоны, передает Marca.
Отмечается, что в список подозреваемых попали психолог Карлос Диас, а также два медработника Дахиана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон. Они обвиняются в халатности.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года.
Ранее аргентинский канал показал последнее прижизненное видео с Марадоной.