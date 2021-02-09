Валуев раскритиковал рекомендацию IBU не размещать в соцсетях российскую символику

Экс-боксер Николай Валуев высказался о рекомендации Международного союза биатлонистов (IBU) не размещать российским спортсменам национальную символику в соцсетях во время чемпионата мира, передает Sport24.

«Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Это решение нужно обязательно обжаловать», — сказал Валуев.

Также Валуев отметил, что этого запрета нет в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации IBU не выкладывать российский флаг в соцсетях.