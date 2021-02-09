Куман отреагировал на изображение Месси в форме «ПСЖ» на обложке французского издания

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на изображение форварда сине-гранатовых Лионеля Месси в форме французского «ПСЖ» на обложке французского издания France Football.



«Я не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о будущем Месси, пусть говорят. На надо готовиться к матчу с «Севильей» и «Алавесом». Во вторник мы сыграем в Лиге чемпионов с «ПСЖ», — передает слова Кумана Mundo Deportivo.

Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Сейчас он может вести переговоры с другими клубами.

Ранее Месси установил новый личный рекорд.