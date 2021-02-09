«Шахтер» близок к подписанию форварда сборной Черногории

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Карагандинский «Шахтер» близок к подписанию форварда сборной Черногории Шалета Кордича, передает Meta-ratings.kz.

Нападающий «Подгорицы» в текущем сезоне забил десять мячей в 18 матчах. Отмечается, что «горняки» выиграли конкуренцию за игрока у других казахстанских клубов.

Сейчас стороны обсуждают детали контракта.

Ранее Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом.