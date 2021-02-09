Сборная России по биатлону сдала тесты на COVID-19 в преддверии ЧМ

Сборная России по биатлону сдала тесты на COVID-19 в преддверии чемпионата мира, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«Таковы реалии времени. Сейчас команда сдала тесты уже как участница чемпионата мира. Эти тесты организует Международный союз биатлонистов (IBU)», — сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.



Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее сообщалось о том, что Александр Логинов выступит в спринте на ЧМ в майке золотого цвета.